Эта встреча была первой за последние четыре года двухсторонней встречей руководства железнодорожных компаний Латвии и Литвы. Ее участники обсудили также вопросы грузоперевозок и электронной документации.

Между двумя компаниями, конечно, существует взаимная конкуренция, но без сотрудничества движения вперед не будет, отметил Берзиньш.

Речь шла и о возможности восстановления участка железной дороги Мажейкяй-Реньге. Литовская сторона пока продолжает консультации по этому вопросу с Еврокомиссией и компанией Orlen, которая заинтересована в восстановлении этого участка.

Стороны обсудили тарифы на железнодорожные грузоперевозки, работу с владельцами грузов, нацеленную на то, чтобы предложить им выгодные условия доставки грузов в латвийские и литовские порты.

На встрече было достигнуто соглашение о поиске решений по увеличению объемов грузоперевозок.