Годовой прирост выпуска промышленной продукции в Латвии в августе 2017 года был вторым крупнейшим в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

В Латвии прирост составил 12,1%. Больше он был только в Литве (+13,1%), чуть меньше - в Румынии (+10,3%), в Польше (+8,9%), Португалии (+8,7%) и Словении (+8,3%).

В августе годовой прирост выпуска промышленной продукции был зарегистрирован во всех странах ЕС, кроме Нидерландов, где был отмечен спад на 1,8%.

В Эстонии прирост составил 4,7%.

Месячный прирост выпуска промпродукции в августе 2017 года зарегистрирован в 17 странах ЕС, спад - в четырех. Самый большой месячный прирост зафиксирован в Чехии (+14,3%). Далее по этому показателю следуют Мальта (+5,4%), Португалия (+4,7%), Польша и Литва (+3,2%). В Латвии выпуск промпродукции за месяц увеличился на 1,2%, в Эстонии не изменился. Уменьшился выпуск промпродукции в Нидерландах (-2,3%), Швеции (-1,8%), Франции и Финляндии (-0,4%).

В ЕС в целом годовой прирост выпуска промпродукции в августе составил 3,9%, в еврозоне - 3,8%, месячный - соответственно 1,7% и 1,4%.

Данные об изменениях выпуска промпродукции в августе 2017 года в Австрии, Бельгии, на Кипре, в Люксембурге, Словакии и Венгрии недоступны.