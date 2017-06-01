Министерство финансов Латвии оценивает возможность отмены акцизного налога на кофе, заявила в интервью передаче Krustpunktā на Латвийском радио министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола.

По словам Озолы, официальный объем продаж кофе в Латвии "намного, намного" меньше, чем тот, что реально потребляется в стране. Доля теневой экономики в этом секторе крайне высока.

"Мы очень тщательно оцениваем, не стоит ли вообще отказаться от акцизного налога на кофе. Если мы таким образом сможем мотивировать легализацию продаж кофе, это уже будет большой шаг вперед", - заявила министр.

В данный момент акцизный налог на кофе в Латвии составляет 142,2 евро на 100 килограммов. В среднем, по оценке Совета по конкуренции, кофе в Латвии дороже, чем в Литве, но дешевле, чем в Эстонии. В Эстонии кофе акцизным налогом не облагается.