Латвия в ближайшие годы может стать производителем овса высокого качества мирового масштаба, считает член правления зерноперерабатывающего предприятия Rīgas Dzirnavnieks Жилвинас Пакелтис.

Как сообщили агентству LETA представители предприятия, в четверг, встретившись с овсоводами, Пакелтис указал, что у латвийских крестьян имеется высокий потенциал для выращивания овса, что обусловлено и подходящими климатическими условиями, и целенаправленной работой крестьян в культивировании овса хорошего качества. Продолжая это, Латвия в ближайшие годы может завоевать среди мировых игроков репутацию очень хорошего производителя овса высокого качества.

Еще недавно в Латвии не уделяли внимания качеству овса и выращивали его в основном для животноводства. В последние годы крестьяне оценили такие преимущества, как подходящие для выращивания овса климатические условия, и все больше развивают выращивание овса для пищевой промышленности.

"Латвия доказала себя на мировом рынке как надежный поставщик муки высокого качества. Следующий шаг - сделать то же самое с овсяными продуктами", - подчеркнул Пакелтис.

В этом году в программе Rīgas Dzirnavnieks по выращиванию овса участвуют 30 крестьянских хозяйств из разных регионов Латвии. В этом году предприятие удвоило посевные площади, особенно в Видземе и Латгале, доведя их до 3200 га.

Эту программу зерноперерабатывающее предприятие начало в прошлом году с целью заинтересовать крестьян в выращивании овса и яровой пшеницы более высоких качества и урожайности. Были достигнуты хорошие результаты, поэтому в этом году интерес к участию в программе проявило много новых участников.

Оборот Rīgas Dzirnavnieks в прошлом финансовом году составил 22,2 млн евро, прибыль - 209,816 евро. Rīgas Dzirnavnieks принадлежит литовской зерноперерабатывающей компании Malsena Plius.