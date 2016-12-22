Учредительное собрание Conexus Baltic Grid начнется в 10.00 в помещениях Latvijas Gāze на ул. Вагону, 20. Планируется утвердить устав предприятия и избрать его совет, установить оплату его работы, избрать ревизора и установить его зарплату.

Согласно проекту устава, основной капитал Conexus Baltic Grid составит 39,786 млн евро и будет состоять из 39,786 млн акций номиналом 1 евро. В совет предприятия войдут 11 человек, в правление - пять человек.

2 сентября акционеры Latvijas Gāze одобрили реорганизацию компании путем создания нового предприятия Conexus Baltic Grid и передачи ему активов системы хранения и передачи газа.

Как уже писал портал Delfi, крупнейшие акционеры Latvijas Gāze - "Газпром" (Россия), Uniper Ruhrgas International GmbH (Германия) и Itera Latvija (контролируется российскими акционерами) - не смогут стать акционерами отделенного от LG предприятия по распределению и хранению газа Conexus Baltic Grid.

Поправки к Закону об энергетике предусматривают, что отделение прав собственности оператора системы распределения и хранения природного газа необходимо полностью завершить к 31 декабря 2017 года, то есть прийти к ситуации, когда оператор этой системы будет независимым от LG обществом капитала, собственники которого ни прямо, ни косвенно не связаны с LG или его акционерами. Это требование не относится к финансовым структурам, которым принадлежат акции и единого оператора системы распределения и хранения природного газа, и предприятия энергоснабжения, занимающегося добычей или торговлей природным газом.

В понимании Закона об энергетике акционерами нового предприятия Conexus Baltic Grid не смогут быть "Газпром", Uniper и Itera Latvija, которым придется продать свои акции. Право первоочередной покупки этих акций будет у Латвийского государства, которое должно будет решить, приобретать ли их.

Прибыль Latvijas gāze в 2015 году составила 33,3 млн евро. Крупнейшим акционером предприятия является российская компания "Газпром", которой принадлежит 34% акций. Долями предприятия владеют Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%), Itera Latvija (16%), а 2,8% акций принадлежат миноритарным акционерам.

Разделение компании Latvijas Gāze - это часть процесса по либерализации рынка природного газа в Латвии. С апреля 2017 года латвийские потребители получат возможность выбирать поставщика газа. Транспортировкой газа до потребителя будет заниматься независимая от поставщиков компания Conexus Baltic Grid.

Структура акционеров Conexus Baltic Grid первоначально на 99% будет совпадать со структурой акционеров Latvijas Gāze (за вычетом миноритариев Latvijas Gāze, проголосовавших против создания Conexus Baltic Grid).

До конца 2017 года акционерами могут оставаться все акционеры Latvijas Gāze, но с 1 января 2018 года такие акционеры, как "Газпром", Uniper и Itera Latvija, должны избавиться от долей. Акции Conexus Baltic Grid должны быть проданы в соответствии с законодательством Латвии, которое запрещает газодобывающим компаниям иметь доли влияния в активах по транспортировке газа.

Компания Marguerite Fund, которая является одним из акционеров Latvijas Gāze, при этом может сохранить свою долю и даже увеличить ее, так как является инвестиционным фондом, а не газовой компанией.

В феврале 2016 года Сейм, в рамках внедрения третьего энергопакета ЕС, по правилам которого уже работают газовые рынки Литвы и Эстонии, принял законопроект о либерализации газового рынка, в соответствии с которым до апреля 2017 года Latvijas Gāze должна быть разделена на два юридически независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом.