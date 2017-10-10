Договор предусматривает экономическое и техническое сотрудничество двух стран в различных сферах, особенно в финансовой, банковской, в сфере торговли, вложений, промышленности, науки, технологий и инноваций, информтехнологий и связи, транспорта, строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицинского туризма.

Для обеспечения выполнения договора в его рамках будет сформирован латвийско-кувейсткий объединенный комитет.

Планируется, что с латвийской стороны договор подпишет министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время визита в Кувейт, который состоится 10-13 октября.

Сейчас экономические отношения Латвии и Кувейта регулируются на уровне ЕС и международных экономических организаций.