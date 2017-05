Латвия с связи с прошлогодней налоговой тяжбой с помощью судебного исполнителя выставила на продажу по стартовой цене 33,3 млн евро принадлежащую эстонскому бизнесену Индреку Куйваллику фирму Polaris Invest OU.

"Это долгий спор между мной и латвийским государством, но думаю, что часть продажи все же на самом деле не состоится", - сказал Куйваллик информационному агентству BNS и добавил, что это касается продажи латвийского производителя ветряной энергии Winergy, мажоритарным владельцем которого он является.

По данным бизнес-регистра, в отношении доли Polaris Invest по решению Харьюского уездного суда установлен запрет на распоряжение имуществом в пользу Латвийской Республики. Аукцион проводит судебный исполнитель и банкротный управляющий Элин Вилиппус, по плану, он пройдет с 12 по 19 июня.

В конце 2012 года принадлежавшая Куйваллику Wind One OU приобрела 92,8-процентную долю латвийского производителя ветряной энергии Winergy. В 2015 году Winergy сообщил, что Куйваллик продал свою мажоритарную долю в компании ее миноритарному пайщику Devon Archer.

Управлявшая собственностью в Winergy фирма Wind One на данный момент удалена из бизнес-регистра. В то же время, в последнем отчете фирмы за финансовый год сообщается, что в 2015 году был сокращен акционерный капитал Windenergy, в результате чего Wind One больше не обладает долей в этой компании. Если ранее активы Wind One составляли 15 млн евро и состояли преимущественно из акций Winergy, то после сделки активы и источники их покрытия сократились до 44 евро.

Polaris Invest OU — принадлежащая Индреку Куйваллику инвестиционная фирма, обладающая долями в разных предприятиях. Фирма занимается консалтингом в области бизнеса и управления, сделками с ценными бумагами, финансовым посредничеством, инвестициями венчурного капитала и оптовыми продажами ветрогенераторов. В том числе Polaris Invest в декабре прошлого года приобрела у East Capital Explorer 63-процентную долю в телекоммуникационной фирме Starman и вслед за этим передала ее эстонский бизнес телекоммуникационной компании Elisa.