В ночь на четверг, 25 мая, из Риги в Китай отправился второй контейнерный железнодорожный состав по данному маршруту, сообщил министр сообщения Улдис Аугулис, открывая конференцию TransBaltica 2017.

Несколько недель тому назад по аналогичному маршруту Рига - Кашгар отправился первый контейнерный железнодорожный состав. Он прибыл в Кашгар за семь дней, опередив плановый срок прибытия, составлявший 10 дней. Поезд доставил в Китай производственное оборудование для текстильной отрасли, которое было доставлено в Ригу по морю из Дуйсбурга (Германия).

"Сейчас мы доказали, что можем развивать мультимодальные перевозки и не только включаться в транзитные коридоры по транспортировке грузов из Азии, но и успешно участвовать в комплектовании и обеспечении грузов, следующих в Китай", - отметил министр.