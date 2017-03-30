Владелица горы Гайзинькалнс, американка латышского происхождения Инесе Апеле надеется, что государству удастся принять подарок до своего столетия, чтобы на юбилей на самой высокой горе в Латвии мог развеваться флаг страны. Однако, как отмечает издание, бюрократический процесс оказался таким сложным, что дело так и стоит на мертвой точке.

Живущая в США хозяйка Гайзинькалнса проявила желание сделать подарок Латвии около года назад. Вначале она столкнулась с непреодолимыми препятствиями, поскольку местная стройуправа не позволяла отделить вершину от остального земельного участка размером 44 гектара. Кроме того, подарок планировалось сделать с условиями, что его нельзя продавать, закладывать или сдавать в аренду.

Осенью министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс заявил, что в этой ситуации можно было бы найти юридическое решение.

Обзвонив причастных к этому процессу людей и учреждения, издание приходит к выводу, что информации о процессе не хватает многим. Руководитель Стройуправы в Мадонском крае Андрис Риеба попросил газету рассказать, когда журналистам удастся что-то выяснить. О том, на какой стадии история с подарком Латвии не знает и глава местного самоуправления Андрей Целяпитерс, который выразил надежду, что этот вопрос удастся решить, чтобы на Гайзинькалнсе можно было сделать вышку для туристов.