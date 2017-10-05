Отвечающее за развитие сельского хозяйства Министерство земледелия не планирует заниматься восстановлением сахарной отрасли. Это бизнес-решение, и инициатива должна исходить от частного сектора, утверждает парламентский секретарь министерства Ринголдс Арнитис.

"В Земгале достаточно большие и серьезные фермерские хозяйства. Если они сядут за один стол, и для них найдется какой-то серьезный сахарный промышленник, то они, возможно, смогут замахнуться на что-то такое", - отметил Арнитис.

По его словам, сейчас латвийские сельскохозяйственники практически не выращивают сахарную свеклу для продажи. Сахарная свекла, преимущественно, выращивается на небольших площадях и используется на корм скоту.

По имеющимся оценкам, восстановление сахарной отрасли в Латвии обойдется примерно в 100 млн евро. С точки зрения Минземледелия, восстановление производства сахара является желательным, потому что позволит разнообразить сельскохозяйственное производство. "Но, конечно, расчетами должны заниматься экономисты, которые одновременно являются предприимчивыми людьми. Я без расчетов не могу сказать, выгодно ли это", - сказал представитель министерства.

Отдельные страны ЕС, в число которых входят Литва и Польша, где производство сахара и сахарной свеклы сохранилось, иногда использовали возможность предоставить так называемую добровольную поддержку испытывающим трудности сельскохозяйственным отраслям, в том числе и выращивающим сахарную свеклу фермерам.