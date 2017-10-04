По его словам, Латвия время от времени напоминала Литве, что это было нечестное, ограничивающее конкуренцию решение. Латвия продолжает настаивать на том, что этот участок нужно восстановить, что обойдется Литве намного дешевле, чем штраф, присужденный Еврокомиссией.

На вопрос, есть ли какие-нибудь дополнительные компенсации, которые Латвия могла бы потребовать у Литвы на основании решения Еврокомиссии, премьер ответил, что вопрос пока не обсуждался.

Как сообщалось, Латвия подала Литве ноту о восстановлении железнодорожного сообщения на участке Мажейкяй-Реньге.