В 2016 году Латвия заняла третье место в мире по объему мобильного трафика, уступив только Финляндии и Тайваню, говорится в исследовании компании Tefficient. Объем потребления мобильных данных в Латвии составил 5 Гб на одну SIM-карту, сообщают в Latvijas mobilais telefons.

Латвия уже второй год подряд опережает по потреблению мобильного интернета не только соседние Литву и Эстонию, но также развитые страны: Швецию, США, Германию, Японию и Канаду. По сравнению с предыдущим годом потребление мобильного интернета в Латвии выросло на треть. Этому способствовало не только появление тарифных планов с неограниченным трафиком, но и широкий охват сетей 4G.

В 2016 году латвийцы по объему потребления мобильного интернета опередили жителей Эстонии в 1,5 раза, а жителей Литвы - в четыре раза. Жители Бельгии, Чехии, Нидерландов, Португалии и Румынии по потреблению мобильного интернета отстают от латвийцев в 10 раз.