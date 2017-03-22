Самые большие инвестиции были в Литве - 430 млн евро. В Эстонии инвестиции составили 420 млн евро, в Латвии 341 млн евро.

В 2015 году общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил 1,437 млрд евро, в том числе в Эстонии 599 млн евро, в Литве 444 млн евро, в Латвии 394 млн евро.

По словам Кайрана, в Латвии состоялось несколько крупных сделок, например, продажа торгового центра Riga Plaza за 95 млн евро и торгового центра Domina Shopping за 75 млн евро составили больше половины общего объема инвестиций.

Также к крупным сделкам относятся покупка SWH biroju centrs un Upmalas biroji.

"Надеемся, в этом году объемы инвестиций будут аналогичными, но это зависит от крупных сделок. Если их не будет, удержать объемы сложно", - сказал глава компании.

Как свидетельствуют наблюдения с выставки MIPIM Каннах, деньги в мире есть, они дешевые, и инвесторы ищут, куда их вложить. "Проблема в том, что даже малые инвесторы ищут объекты по цене по крайней мере 50 млн евро, а у нас таких объектов очень мало", - сказал Кайран.