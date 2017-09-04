За восемь месяцев этого года в виде налогов казна получила 2,71 млрд евро, что на 1% больше, чем ожидалось, сообщили агентству LЕТА в Государственной казне.

Налога на добавленную стоимость собрано на сумму 1,39 млрд евро, подоходного налога с предприятий - на сумму 297,15 млн евро.

Поступления подоходного налога за восемь месяцев составили 219,19 млн евро или на 4% больше, чем запланировано.

Акцизного налога собрано 587,65 млн евро, что на 1% больше запланированного, налога солидарности - 39,69 млн евро, что на 28% больше, а взносов социального страхования - 1,8 млрд евро, что на 2% больше.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что эти результаты свидетельствуют и об успешной политике в сфере развития экономики, и о первых результатах работы по улучшению собираемости налогов. "Тенденции показывают, что правительство достигнет поставленных целей в сфере развития народного хозяйства", - сказал премьер.