По мнению американской стороны, продукты "Лаборатории Касперского" могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США, так как обеспокоены связями некоторых представителей предприятия с российской разведкой. Но доказательства не представлены.

В "Лаборатории Касперского" заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Компания заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных, и выразила уверенность, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.

Генеральный директор и сооснователь предприятия Евгений Касперский согласился выступить в конгрессе США. Напомним, что еще в июле администрация Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков разрешенных контрагентов, используемых при правительственных закупках. Были высказаны сомнения по поводу того, что популярный российский антивирус может использоваться Кремлем для доступа к сетям в США.

"Антивирусные программы в основном работают ради благих целей, но теоретически потенциал сделать что-то во вред пользователю существует. В нашем ведовстве нет технических доказательств, что продукт Kaspersky Lab могли сделать, чтобы нести какой-то вред, но нужно понимать, что у США свои соображения на этот счет", — считает заместитель руководителя компании Cert.lv Варис Тейванс.

В Латвии программное обеспечение Kaspersky Lab довольно сильно распространено. И вопрос о его дальнейшем использовании обсудят на Совете безопасности информационных технологий. Однако запретить закупку и использование конкретного продукта, согласно латвийским законам, не так просто.