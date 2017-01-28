Госкомпания Latvijas Dzelzceļš в сотрудничестве с партнерами готовит заявку Европейской комиссии по проекту производства водородно-электрического локомотива на базе маневрового локомотива ЧМЭЗ.

Как сообщил представитель предприятия Марис Озолс, цель проекта заключается в том, чтобы в результате перестройки снизился уровень шума и вибраций, а также выбросов двигателя локомотива.

Общие затраты по проекту и размер софинансирования ЕС Озолс пока назвать не смог.

ЛДз подписало меморандум с чешской компанией CZ локо и канадской Ballard Power Systems, который предусматривает совместную разработку технологических решений для производства в Латвии водородно-электрического локомотива на базе маневрового тепловоза ЧМЭЗ.

Проект реализуется с учетом планов ЕС сократить до 2050 года выбросы углекислого газа в транспортном секторе на 60%.