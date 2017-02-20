Такую картину дают данные Службы госдоходов (СГД) о динамике численности плательщиков микроналога. В начале ноября 2016 года в Латвии насчитывалось 50,9 тыс. микропредприятий, 1 декабря их стало на 513 предприятий меньше, а 1 января 2017 года их стало уже 44,6 тысяч.

Фирма Каспарса Коциньша Biznesa attīstības risinājumi из плательщика микроналога стало фирмой K2 Consulting, которая работает в стандартном налоговом режиме с уставным капиталом в 3000 евро вместо прежних 2,84 евро.

"Пока ставка микроналога составляла 9%, это было хобби, которое давало возможность легально подзаработать, предоставляя финансовые и другие консультации другим предпринимателям, столкнувшимся с непредусмотренными или предусмотренными трудностями", - рассказывает Каспарс Коциньш. В свою очередь, с 2017 года, когда налог был существенно повышен, стал логичным вопрос, продолжать ли работать на уровне хобби или расширить деятельность и полностью отдаться консалтинговой деятельности.

"Это может показаться нелогичным: отказаться от 15%-го налога с оборота и платить налоги по полным ставкам, особенно с зарплат. Однако в перспективе планирую не работать в одиночку, но привлекать профессиональных партнеров и ассистентов. Эти люди обычно не получают только зарплату в 720 евро, которая является максимальной для работника микропредприятия и не подразумевает никаких социальных гарантий. Если будет пополнен круг компетенций и привлечены новые партнеры, то составляющий 100 тысяч евро годовой лимит оборота для микропредприятия станет слишком маленьким", - объяснил Каспарс Коциньш.