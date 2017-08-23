Данные получены из исследования Lursoft, которое базируется на анализе годовых отчетов латвийских предприятий (не считая банки и страховые компании). Результаты неожиданны, потому что, вопреки мнению об эффективности крупных (консолидированных) предприятий, в Латвии стремительно увеличилось число таких предприятий, где работает не более одного работника.
Некоторые опрошенные эксперты считают эту тенденцию шокирующей – Латвия превращается в державу мелких предпринимателей со всеми проистекающими отсюда последствиями, и, если этого не изменить, мы не можем рассчитывать ни на экономический рывок, ни на рост экспорта.
Прозвучало и другое мнение – в случае кризиса с мелкими предприятиями проблем будет меньше, чем если бы погибали компании с многими тысячами работников.