На 1,9% от всех предприятий работают 45% всех работников, а на 82% предприятий – не более пяти работников, при этом количество работников у крупных работодателей сокращается, пишет газета Dienas Bizness.

Данные получены из исследования Lursoft, которое базируется на анализе годовых отчетов латвийских предприятий (не считая банки и страховые компании). Результаты неожиданны, потому что, вопреки мнению об эффективности крупных (консолидированных) предприятий, в Латвии стремительно увеличилось число таких предприятий, где работает не более одного работника.

Некоторые опрошенные эксперты считают эту тенденцию шокирующей – Латвия превращается в державу мелких предпринимателей со всеми проистекающими отсюда последствиями, и, если этого не изменить, мы не можем рассчитывать ни на экономический рывок, ни на рост экспорта.

Прозвучало и другое мнение – в случае кризиса с мелкими предприятиями проблем будет меньше, чем если бы погибали компании с многими тысячами работников.