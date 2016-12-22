Латвия в 2015 году экспортировала рождественских елок на 8% больше, чем в 2014 году, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

В 2015 году Латвия экспортировала 19,6 тыс. рождественских елок на сумму 215,9 тыс. евро. Хотя количество экспортированных елок в прошлом году увеличилось, стоимость их экспорта уменьшилась на 13%. Все экспортированные в 2015 году рождественские елки были вывезены в Россию.

"С 2007 года экспорт рождественских елок превышает их импорт", - указывает ЦСУ. В 2015 году Латвия импортировала 3800 елок на сумму 17,4 тыс. евро.

В 2015 году Латвия импортировала елочных электрических ламповых гирлянд на 1,9 млн евро.

В 2015 году Латвия импортировала пластмассовых конструкторов на 6,8 млн евро, мягких игрушек на 2,8млн евро, кукол на 2 млн евро.