В 2015 году Латвия экспортировала 19,6 тыс. рождественских елок на сумму 215,9 тыс. евро. Хотя количество экспортированных елок в прошлом году увеличилось, стоимость их экспорта уменьшилась на 13%. Все экспортированные в 2015 году рождественские елки были вывезены в Россию.
"С 2007 года экспорт рождественских елок превышает их импорт", - указывает ЦСУ. В 2015 году Латвия импортировала 3800 елок на сумму 17,4 тыс. евро.
В 2015 году Латвия импортировала елочных электрических ламповых гирлянд на 1,9 млн евро.
В 2015 году Латвия импортировала пластмассовых конструкторов на 6,8 млн евро, мягких игрушек на 2,8млн евро, кукол на 2 млн евро.