Вопрос предоставления помощи с должностными лицами ЕС обсудил министр земледелия Янис Дуклавс.

Латвия просит Еврокомиссию предоставить поддержку, чтобы облегчить финансовые последствия, которые возникли из-за простоя судов и невозможности ввести регламент ЕС.

Дуклавс призвал комиссара ЕС по вопросам среды, моря и рыбного хозяйства Кармену Велла найти решение для ситуации с безосновательным задержанием в Норвегии латвийского промыслового судна Senators, которое вело помысел краба в водах Шпицбергена и стало заложником выполнения норм ЕС.

Кармену Велла подтвердил высокую важность этого вопроса и личное участие в его решении. Он отметил, что ЕК в переговорах с Норвегией постарается добиться по возможности быстрейшего освобождения латвийского судна и возобновления промысла снежного краба. ЕК в сотрудничестве с латвийскими экспертами обсудит возможные инструменты поддержки, которые могут быть использованы снижения убытков, возникших у представителей отрасли.

Как уже сообщалось, 16 января в водах Шпицбергена норвежские власти арестовали латвийской промысловое судно Senators. Судно и его команда арестованы за якобы нелегальный промысел снежного краба в районе континентального шельфа Норвегии. С этого момента латвийская компания North Star Ltd из-за простоя шести судов, начавшегося после действий Норвегии, ежемесячно терпит убытки в размере 731 000 евро.

Министерство иностранных дел Латвии направило в посольство Норвегии ноту с требованием освободить латвийское судно и экипаж в составе 30 человек.

"Мы считаем, что в Европе и Норвегии по-разному интерпретируют международные правовые акты. Поэтому уверены, что латвийские рыбаки ничего не нарушали и действовали на основании европейского законодательства. Мы будем защищать интересы наших рыбаков", - заявил ранее госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Шпицбергена был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.