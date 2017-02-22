Латвийские власти с повышенной готовностью смотрят на понижение ставки налога на добавленную стоимость для продуктов питания. Об этом в среду пишут латвийские газеты Latvijas avīze, Neatkarīga и Dienas Bizness.

Идея сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания в умах политиков, чиновников, предпринимателей и покупателей циркулирует уже в течение многих лет, но она всегда сталкивалась с негативным отношением министерства финансов. Аргумент - это будет сильным ударом по бюджету.

Однако во вторник, 21 февраля, в министерстве земледелия состоялось первое заседание группы экспертов, на котором о сниженной ставке НДС говорилось уже не только как об идее, а как об обязательной необходимости, в том числе по этому поводу оптимистично высказывались и представители минфина.

Эксперты согласились, что на выращенные в Латвии фрукты, овощи и ягоды НДС нужно снизить обязательно, желательно до 5%. Как заявила представитель минземледелия Агрита Карлапа, Латвия осталась в числе пяти стран наряду с Литвой, Эстонией, Данией и Болгарией, где ставка НДС на продукты питания до сих пор не снижена. Даже Румыния решилась на такой шаг. В свою очередь в Польше, с которой приходится конкурировать латвийским фермерам, применяются две сниженных ставки: 5% на непереработанные и частично переработанные продукты и 8% - на остальные продукты питания.