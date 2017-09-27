В рейтинге Латвия соседствует с Турцией (53-е место) и Вьетнамом (55-е место) и по-прежнему значительно отстает от других стран Балтии: Эстонии (29-е место) и Литвы (41-е место).

Наибольшими проблемами для ведения бизнеса в стране эксперты ВЭФ называют неэффективную государственную бюрократию, налоговые ставки, налоговое законодательство, коррупцию и неадекватный уровень образования рабочей силы.

В первую пятерку рейтинга попали Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.

Рейтинг составляется на основании индекса, который оценивает уровень продуктивности и конкурентоспособности страны. Оцениваются, в частности, уровень развития инфраструктуры, государственных институтов, финансового рынка, а также уровень инноваций.