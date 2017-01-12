По приросту промышленного производства Латвия в ноябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее составил заняла второе место среди 23 стран-участниц ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

Выпуск промышленной продукции в Латвии в ноябре 2016 года вырос на 11% по сравнению с ноябрем 2015 года.

Из стран ЕС, по которым доступны данные, более стремительный, чем в Латвии, прирост производства в этот период был в Ирландии (+14,6%), Дании (+10,7%) и Эстонии (+9,3%). В Литве в ноябре промышленное производство увеличилось на 1,6%.

Прирост промышленного производства в ноябре зарегистрирован в 21 стране ЕС, спад был в двух странах – Мальте и Швеции (по -0,8%).

По сравнению с октябрем рост промышленного производства зарегистрирован в 21 стране, снижение в двух – Греции и Португалии (по -0,9%).

Наибольший прирост объемов промышленного производства в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем того же года зарегистрирован в Ирландии (+16,3%), Дании (+4,6%), Хорватии (+3,7%), Голландии (+3,5%) и Латвии (+2,8%). В Эстонии в этот период прирост составил 1,5%, в Литве - 1,1%.

Общий прирост промышленного производства в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил в ЕС 3,1%, в еврозоне - 3,2%. В течение месяца прирост в ЕС составил 1,6%, в еврозоне 1,5%.

Годовые и месячные данные по Австрии, Бельгии, Кипру, Люксембургу и Словакии недоступны.