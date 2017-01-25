Глобальный индекс цен на подержанные автомобили 2017 (Global Used Car Price Index 2017, автор: Carspring, компания, которая торгует подержанными авто в интернете) обнаружил большие различия между ценами в разных странах мира. Рассмотрено 40 стран.

Самые дешевые подержанные автомобили в США, Великобритании, России, Чехии и ЮАР, самые дорогие - в Сингапуре, Дании, Норвегии, Финляндии и Турции.

Сингапур является самой дорогой страной для покупки подержанных автомашин из-за очень высоких налогов.

Латвия признана страной, где дешевле всего купить подержанный гибридный автомобиль - в среднем за € 13 800.

С результатами исследования можно ознакомиться здесь.