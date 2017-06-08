За минувший год (рейтинг составляется ежегодно) Латвия потеряла одиннадцать позиций, так как ещё год назад страна была на шестом месте в мире. Средняя скорость интернета в Латвии 16,6 мегабитов в секунду (Мбит/с), что на 9,5% или 1,7 Мбит/с меньше, чем год назад.

Самый быстрый интернет в первом квартале был в Южной Корее — 28,6 Мбит/с, Норвегии – 23,5 Мбит/с, а также в Швейцарии — 22,5 Мбит/с.

В Литве этот показатель составляет 14,6 Мбит/с (28-е место в рейтинге), а в Эстонии - 11,6 Мбит/с (46-е место).