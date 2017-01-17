Всего за 2016 год в странах ЕС было продано 14,6 млн новых автомобилей, что примерно на миллион превысило показатель 2015 года. Продажи выросли почти во всех странах ЕС - за исключением Нидерландов, сообщил Эстонский союз предприятий по торговле и обслуживанию автомобилей.

В 2016 году быстрее всего среди крупных рынков росли продажи новых автомобилей в Италии (15,8%) и Испании (10,9%). Больше всего - 3,35 млн новых автомобилей было продано в Германии, 2,69 млн - в Великобритании, 2 млн - во Франции.

В Балтийских странах уверенно росли продажи в Латвии и Литве - на 18,8% и 18,9% соответственно. В Эстонии продажи новых автомобилей выросли на 10,2%, но при этом в Эстонии было продано больше новых автомобилей, чем в других странах Балтии.