Объем продукции, реализованной оптовыми торговцами лекарствами в марте этого года за пределами Латвии, вырос на 40% по сравнению с февралем 2017 года, и в денежном выражении составил 11,28 млн евро, свидетельствуют данные отчетов, поданные оптовиками в Государственное агентство лекарств.

В марте оптовые торговцы продали 528 наименований лекарств, зарегистрированных в Латвийском регистре лекарств, в том числе 224 наименований препаратов, внесенных в список компенсируемых медикаментов.

По данным Государственного агентства лекарств, в марте 2017 года оптовые торговцы реализовали продукции на сумму 38,75 млн евро. В Латвии в марте продано на 19% лекарств больше, чем в феврале и на 15% больше, чем в марте прошлого года.

Аптекам общего типа в марте продано 3,74 млн упаковок лекарств на общую сумму 30,07 млн евро.

Средняя цена за одну упаковку у оптовых торговцев составляла 9,33 евро с налогом на добавленную стоимость.

При подсчетах не учитывались объемы продаж между оптовыми торговцами, отмечают в Государственном агентстве лекарств.