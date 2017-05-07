В марте оптовые торговцы продали 528 наименований лекарств, зарегистрированных в Латвийском регистре лекарств, в том числе 224 наименований препаратов, внесенных в список компенсируемых медикаментов.
По данным Государственного агентства лекарств, в марте 2017 года оптовые торговцы реализовали продукции на сумму 38,75 млн евро. В Латвии в марте продано на 19% лекарств больше, чем в феврале и на 15% больше, чем в марте прошлого года.
Аптекам общего типа в марте продано 3,74 млн упаковок лекарств на общую сумму 30,07 млн евро.
Средняя цена за одну упаковку у оптовых торговцев составляла 9,33 евро с налогом на добавленную стоимость.
При подсчетах не учитывались объемы продаж между оптовыми торговцами, отмечают в Государственном агентстве лекарств.