Министерство экономики Латвии разработало список профессий, которые в ближайшем будущем столкнуться с резкой нехваткой потенциальных работников. Этот дефицит предлагается компенсировать за счет приглашения в Латвию рабочей силы из-за рубежа, сообщает LETA.

По прогнозам Минэкономики, количество жителей в трудоспособном возрасте продолжает уменьшаться. К 2020 году уровень безработицы в Латвии упадет до 6%, и это может стать причиной для перегрева рынка труда. Недостаточное количество работников станет преградой для достижения поставленной ранее цели - увеличения ВВП как минимум на 5% в год. Совет иностранных инвесторов также прогнозирует в ближайшие 3-5 лет дефицит рабочей силы и призывает разработать продуманную политику миграции.

Министерство экономики предлагает решить эту проблему за счет упрощенного порядка трудоустройства иностранных работников. В частности, создан список из 303 профессий, которые в ближайшем будущем столкнутся с дефицитом работников. В список вошли профессии в сфере науки, информационных технологий и коммуникаций, обрабатывающей промышленности, электротехники, энергетики, строительства, финансового анализа, управления рыболовными судами. В списке также пилоты самолетов и врачи-специалисты.

Другие министерства не высказали возражений по этом проекту, отмечает LETA. Исключение составляют Министерство юстиции и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, которые возглавляют министры от Национального объединения. Они призывают дать конкретную оценку количества необходимых специалистов и степень их важности для экономики Латвии, а также сфокусироваться на возвращении эмигрировавших из страны латвийцев.

Министерство экономики полагает, что реэмиграция в Латвию может оказать позитивное влияние, но ситуацию в целом не спасет. Кроме того, для массового возвращения латвийцев на родину нет предпосылок. В 2016 году Министерство экономики прогнозировало, что при позитивном сценарии развития событий в Латвию могли бы возвращаться по 9500 человек в год. "Совершенно ясно, что этого не будет. Движения в этом направлении нет. Мы продолжаем каждый год терять около 10 000 человек", - заявила в интервью Re:Baltica директор Центра изучения миграции и диаспоры Латвийского Университета Инта Миериня.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году гражданам третьих стран было выдано 6007 разрешений на работу Латвии. 2765 из них заняты в сфере наземных перевозок, 528 - в программировании и сфере консультаций, 310 - в сфере производства транспортных средств, 265 - в области ремонта и установки оборудования. 230 иностранцев работают в системе общепита.