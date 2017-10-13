Лидер отрасли ИТ и компьютерной техники в прошлом году - Elko grupa

LETA |





Foto: Shutterstock Крупнейшим по обороту предприятием отрасли информационных технологий (ИТ) и компьютерной техники в прошлом году, как и в прежние годы, была компания по оптовой торговле компьютерной техникой Elko grupa, свидетельствует "Годовой обзор латвийского бизнеса", подготовленный Firmas.lv и агентством LЕТА. Второе место занимает Mikrotikls - 223,285 млн евро. Это предприятие продемонстрировало самую большую рентабельность в отрасли - 29,67%, а также самую большую прибыль - 66,242 млн евро. С шестого на третье место в топе-10 поднялся крупнейший работодатель отрасли Evolution Latvia - 58,283 млн евро, что на 54% больше, чем годом ранее. В компании работают 2285 человек. Четвертое место занимает Also Latvia - 56,207 млн евро, на пятом Tieto Latvia - 39,381 млн евро. В первую десятку вошли также MoonCom" - 37,771 млн евро, Data Tech Systems - 31,013 млн евро, C.T.Co - 23,689 млн евро, Capital - 21,501 млн евро, Tele2 Shared Service Center - 19,986 млн евро. Из первой десятки крупнейших предприятий отрасли выбыло Lattelecom Technology.

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