Второе место занимает Mikrotikls - 223,285 млн евро. Это предприятие продемонстрировало самую большую рентабельность в отрасли - 29,67%, а также самую большую прибыль - 66,242 млн евро.
С шестого на третье место в топе-10 поднялся крупнейший работодатель отрасли Evolution Latvia - 58,283 млн евро, что на 54% больше, чем годом ранее. В компании работают 2285 человек.
Четвертое место занимает Also Latvia - 56,207 млн евро, на пятом Tieto Latvia - 39,381 млн евро.
В первую десятку вошли также MoonCom" - 37,771 млн евро, Data Tech Systems - 31,013 млн евро, C.T.Co - 23,689 млн евро, Capital - 21,501 млн евро, Tele2 Shared Service Center - 19,986 млн евро.
Из первой десятки крупнейших предприятий отрасли выбыло Lattelecom Technology.