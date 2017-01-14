Во второй половине 2017 года компания Lido планирует открыть новое заведение в Риге, заявил агентству LETA владелец и председатель правления предприятия Гунарс Кирсонс.

Новый ресторан будет открыт в торговом центре Damme в микрорайоне Иманта. "Сейчас мы ведем подготовительную работу, изучаем привычки и пожелания жителей Иманты, чтобы как можно лучше подстроиться под их повседневную жизнь. Более подробную информацию об открытии нового ресторана предоставим ближе к его открытию", - заявил Кирсонс.

Представитель Damme Лига Цауна заявила LETA, что торговый центр планируется расширить за счет новых площадей. На них планируется разместить в том числе и ресторан Lido.

В данный момент в сеть Lido входит 12 ресторанов и три магазина в Риге, три бистро в Таллине, два ресторана Ķirsons и производство в Берлине, кулинарное и мясное производство в Риге, а также пивоварня и кондитерский цех.