Лиепайский порт планируется развивать как серьезный порт для обслуживания судов класса Panamax, заявил в среду на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Янис Лапиньш.

В проекте программы развития Лиепайского порта на 2018-2022 гг. дана оценка его конкурентоспособности, представлены предполагаемые варианты развития, стратегические цели и задачи, указаны показатели, которых следует достичь.

С Госказной начаты переговоры о привлечении финансирования для развития порта, сообщил Лапиньш.

Суда класса Panamax Лиепайский порт может обслуживать и сейчас, но с ограничениями.

Латвийский совет портов, транзита и логистики в среду одобрил проект программы развития Лиепайского порта на 2018-2022 гг.