В проекте программы развития Лиепайского порта на 2018-2022 гг. дана оценка его конкурентоспособности, представлены предполагаемые варианты развития, стратегические цели и задачи, указаны показатели, которых следует достичь.
С Госказной начаты переговоры о привлечении финансирования для развития порта, сообщил Лапиньш.
Суда класса Panamax Лиепайский порт может обслуживать и сейчас, но с ограничениями.
Латвийский совет портов, транзита и логистики в среду одобрил проект программы развития Лиепайского порта на 2018-2022 гг.