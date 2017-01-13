Латвийский молокопереработчик Limbažu siers в прошлом году начал экспорт продукции в США и Китай, сообщил председатель правления компании Эвалд Путниньш.

По его словам, предприятие продолжает реализовывать продукцию в Европе, а также начало экспорт на новые рынки — в США и Китай, куда в небольших объемах продает твердый сыр. Он отметил, что попасть на рынок Китая и удержаться там непросто.

Также Путниньш рассказал, что в 2016 году компания инвестировала в оборудование по сгущению сыворотки, на которую есть спрос.

Оборот Limbažu siers в 2015 году составил 8,222 млн евро, что на 4,9% больше, чем годом ранее. А прибыль выросла на 60,7% и составила 233 707 евро.