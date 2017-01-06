В конце 2016 года в эксплуатацию сдано офисное здание Place Eleven которое находится в Риге на улице Спорта в районе бизнес-квартала Сканстес. Литовский девелопер Hanner Group инвестировал в строительство здания свыше 20 миллионов евро.

Для арендаторов здание откроется в феврале нынешнего года. Сейчас Place Eleven - это один из крупнейших в Риге офисных проектов класса А.

Place Eleven - это 14-этажное здание с озелененной терассой и многоуровневой подземной парковкой на 400 авто и 80 велосипедов. Общая площадь помещений здания - 24 000 квадратных метров, площадь офисов - 15 000 квадратных метров.

Девелопером здания выступила литовская компания Hanner Group, генеральным подрядчиком - стройкомпания Alfa Construction, латвийская "дочка" Hanner Group.

Hanner Group занимается развитием недвижимого имущества в Латвии, Литве, Румынии, России, Украине и Беларуси. За 20 лет деятельности Hanner Group осуществил развитие офисов, коммерческих площадей и других помещений площадью более 270 000 квадратных метров и 4300 квартир.