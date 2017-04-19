Базирующаяся в Литве группа предприятий Civinity, работающая в области оказания услуг по управлению и обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства в странах Балтии, приобрела латвийскую фирму Labo namu agentūra. Теперь в Латвии Civinity контролирует пять управляющих организаций, что делает ее крупнейшим частным игроком на этом рынке.

В ведении Labo namu agentūra находится 146 тыс. квадратных метров коммерческих и жилых площадей. После этого приобретения под управлением Civinity в Латвии окажется 2,3 млн квадратных метров площадей. Группа является крупнейшим поставщиком услуг по управлению и обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства в Латвии.

По словам председателя правления Civinity Витольдаса Сапожниковаса, приобретением этого предприятия группа продолжает процесс консолидации частных предприятий. В настоящее время в группу входят латвийские предприятия Hausmaster, CS Komercserviss, Jūrmalas namsaimnieks, HomeMaster и только что купленное Labo namu agentūra.

Группе Civinity принадлежит восемь литовских и пять латвийских организаций по управлению жилищным фондом. Общая площадь жилых домов и коммерческих объектов под управлением Civinity составляет более 5 млн квадратным метров.