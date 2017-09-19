Пользователи интернета, обратив внимание на такую разницу в цене, не скрывали возмущения.

"Вывод – Литва самая богатая, ведь равняются на покупательную способность жителей", – писала женщина.

"Вывод такой: у нас дороже, потому что зарплаты ниже", – шутила другая.

В интернете литовские пользователи активно делятся фотографиями рекламы Lidl в разных странах. Разница очевидна.

Если в Литве кожаная куртка стоит 77 евро, в Германии и Ирландии - около 60 евро, в Дании – около 67 евро, в Швеции – 63 евро, в Великобритании – 56 евро, а в Польше - всего 54 евро, а значит, на 23 евро меньше, чем в Литве.

Пользователи интернета потребовали от сети объяснений разницы в цене. Кроме того, они заметили, что в Литве почему-то представлена не вся коллекция.

Представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева сказала Delfi, что в Литве куртка стоит дороже, поскольку местный рынок меньше, жителей немного.

"Одна из составляющих цены - расходы на логистику. Их, кроме прочего, обуславливает количество товаров, которое напрямую связано с возможностями реализации. Естественно, что они зависят от числа жителей конкретной страны и размера действующей здесь сети Lidl.

Кроме того, цены в магазинах Lidl в каждой стране устанавливают отдельно с учетом конкуренции. Во всех случаях мы следим, чтобы соотношение цены и качества на наши товары благоприятно выделялось на местном рынке", – сказала она.

Лебедева также признала, что в литовских магазинах Lidl можно найти не всю одежду из представленной коллекции.

"В каждой стране состав коллекций Lidl немного отличается. Это касается не только коллекции Esmara by Heidi Klum, но и других. Ассортимент зависит от того, товары какой категории пользуются наибольшим спросом, а наш опыт торговли обуславливает дальнейшие заказы", – заметила она.