В конце марта, инвестировав более одного миллиона евро, свой первый магазин в Латвии откроет ведущий литовский магазин мебели и интерьера Berry, сообщила консультант по общественным отношениям Berry Гита Денишкане.

В Литве Berry успешно работает уже более 20 лет, а с 2017 года компания приступила к открытию магазинов и в других странах Балтии.

Магазин будет расположен на ул. Бривибас гатве, 201 и предложит широкий выбор высококачественной мебели и предметов интерьера разных ценовых категорий. Магазин разместится на пяти этажах общей площадью 10 000 кв.м. В Berry будут доступны мебель и аксессуары для всех жилых зон, а также консультации специалистов.

В Литве сейчас работают восемь магазинов Berry, три из которых являются франшизой бренда. Открытый в Риге магазин станет первым магазином компании за пределами Литвы. Предприятие планирует трудоустроить в Латвии 35 человек.