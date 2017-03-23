Приставы уже получили постановление СК о принудительном взыскании штрафа и пени, отметила она. Российский поставщик должен уплатить штраф за то, что нарушил соглашение 2004 года и не согласился подписать сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG).

Председатель СК Шарунас Кясяраускас ранее говорил BNS, что "Газпром" должен был уплатить штраф до 22 марта 2017 года.

Самый большой в истории Литвы штраф - 35,651 млн евро - СК назначил "Газпрому" в октябре 2014 года. До этого, в июне 2014 года, СК признал, что, отказываясь вести переговоры с LEG о соглашении об обмене газом в 2013-2015 годах, "Газпром" не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 года на приобретение "Газпромом" 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Вильнюсский окружной административный суд в ноябре прошлого года отклонил жалобу "Газпрома" по поводу назначенного ему штрафа. Как утверждает суд первой инстанции, условия подписанной в 2004 году сделки о покупке 34% акций Lietuvos dujos устанавливало для "Газпрома" обязательство не создавать литовским потребителям препятствия в плане приобретения газа у других поставщиков. Отказ "Газпрома" вести переговоры с Lietuvos energija, по мнению суда, противоречил этому обязательству и создал условия для сохранения монопольного положения российской компании.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность закупки топлива на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к предприятию "Газпром экспорт" с просьбой разрешить произвести обмен: часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы "газпромовский" газ в Польше приобретенным ею в Европе, передав российскому концерну. Не позволив литовской компании покупать газ у других поставщиков, "Газпром" создал ей препятствия и нарушил условия договора, посчитали Совет по конкуренции и суд Вильнюса.