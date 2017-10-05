Самый богатый предприниматель Литвы Нериюс Нумавичюс инвестировал во вторую по величине сеть магазинов Великобритании McColl's Retail Group еще 33,6 млн. фунтов стерлингов (37,85 млн. евро) и стал одним из крупнейших ее акционеров. Он купил почти одну десятую часть акций компании и сейчас владеет 11,3% ее капитала.

Фирма семьи Нумавичюса Talka LT сообщила, что 9,9% акций McColl's купила связанная с Нумавичюсом английская компания Klarus Capital Limited. Представитель офиса Вайдотас Цуценас сказал агентству BNS, что акции куплены у учредителя предприятия Джеймса Ланкастера.

"На меняющемся рынке розничной торговли сегмент удобных магазинов малой площади выглядит особенно привлекательным. Только в Соединенном Королевстве этот рынок в несколько раз больше, чем весь рынок розничной торговли продуктами питания Балтийских стран", - сказал для пресс-релиза директор Klarus Capital Limited Аурелиюс Бурда.

Контролирующая 1650 небольших магазинов компания McColl's - второй на английском рынке игрок после Tesco.

В 2016 году оборот McColl‘s Retail Group составил 950 млн. фунтов стерлингов (1,07 млрд. евро), прибыль до уплаты налогов, отчислений по затратам, износу и амортизации (EBITDA) - 36,7 млн. фунтов стерлингов (41,3 млн. евро).

Состояние Нумавичюса, по информации литовских СМИ, в 2015 г. оценивалось примерно в 1,3 млрд. евро.