Литовской оператор газопередающей системы Amber Grid купил у финской компании Gasum за 320 тысяч евро треть акций газовой биржи GET Baltic и стал ее единственным акционером.

Компания Amber Grid сообщила, что подписала с Gasum договор купли-продажи 34% акций.

Менеджер Amber Grid по стратегическому планированию Данас Янулёнис сказал BNS, что Gasum предложила литовскому предприятию купить акции, потому что после пересмотра своей стратегии решила отказаться от некоторых видов деятельности.

Между тем, Amber Grid хочет развивать газовую биржу в странах Балтии. "Мы намерены уже в 2017 году развивать деятельность и в Латвии, и в Эстонии, открывая там торговые площадки и создавая таким образом региональную биржу", - сказал Янулёнис агентству BNS.

Глава Get Baltic Гедре Курме ранее сказала BNS, что предприятие связывает развитие с либерализацией газового рынка Латвии в апреле следующего года, когда должна возрасти потребность в такой бирже.

Торговля на газовой бирже Get Baltic началась в 2013 году, на ней действуют несколько торгующих субъектов.