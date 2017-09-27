Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс и Копенгаген будут согласовывать позицию по проекту Nord Stream 2.

"Мы согласуем наши аргументы так, чтобы действительно оказать влияние, ведь позиция ясна, политическая установка высказана не раз", - заявил Линкявичюс на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с датским министром Андерсом Самуэльсеном.

Литва и Дания считают, что проект газопровода, которым занимается российский концерн "Газпром" и еще несколько европейских компаний, повысит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по стране газового транзита.

Инициаторы Nord Stream 2 стремятся к тому, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и до попадания в Германию пересекал территориальные воды Дании.

Датское правительство утверждает, что получило такую просьбу и оценивает ее, однако одновременно готовит проекты законов, которые бы позволили блокировать газопровод по причинам политики внутренней и внешней безопасности.

Все же, Самуэльсен акцентировал, что Дания в одностороннем порядке не пойдет на бойкот всего проекта и попытается оказать влияние на Еврокомиссию.

"Мы не считаем справедливым, если такая маленькая страна, как Дания, будет решать такой большой вопрос, как этот. Поэтому мы попытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы она поняла этот вопрос", - сказал Самуэльсен.

Ответственный за климатическую политику и энергетику член ЕК Мигель Ариас Каньете недавно заявил, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политики ЕС.

Сейчас комиссия стремится получить мандат членов ЕС для переговоров с Россией по Nord Stream 2.

Сторонники этого проекта утверждают, что это позволит снизить цену на газ в Европе.