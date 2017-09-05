Находящийся в Варшаве Сквярнялис сообщил, что договорился с польским премьером Беатой Шидло "незамедлительно в ближайшее время подписать политическое соглашение" о проекте, призванном снизить зависимость от России.

По его словам, призывы Латвии и Эстонии реализовать синхронизацию посредством создания еще одной смычки неприемлемы, потому что могут затянуть проект и оставить страны Балтии в зависимости от контролируемого Москвой электроэнергетического кольца.

"Очень важна политическая поддержка Польшей синхронизации электросистемы Балтийских государств с континентальной Европой через Польшу. Мы не можем откладывать этот проект - это общий вопрос национальной и энергетической безопасности стран Балтии", - сказал Сквярнялис на совместной пресс-конференции в Варшаве во вторник.

Латвийский премьер Марис Кучинскис по-прежнему придерживается позиции, что для синхронизации обязательно наличие второй смычки.

"Мы поддерживаем синхронизацию с использованием двух линий, так как, согласно анализу центра исследований, с точки зрения расходов это наилучшее решение", - сказал он.

Премьер Эстонии, который тоже должен был участвовать во встрече, отменил свой визит в последнюю минуту. Эстония также призывает создать вторую смычку между Литвой и Польшей, а в качестве альтернативы предлагает синхронизироваться со скандинавскими странами.

Сторонники второго энергомоста утверждают, что он повысит безопасность. По мнению экспертов, Эстония также может надеяться на то, что более высокие мощности позволят ей легче экспортировать электроэнергию. Польша, в свою очередь, может не поддержать идею второй смычки, чтобы обезопасить свой рынок. Официальные лица в Варшаве также уверяют, что создание смычки будет сложным в техническом отношении.

Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце постсоветской энергосистемы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и от российской электросети. Чтобы снизить зависимость от Москвы, Балтийские страны планируют подключиться к европейской электроэнергетической системе. Проект предполагается реализовать до 2025 года.

Сквярнялис не исключает возможности, что Литва одна синхронизируется через Польшу, если Латвия и Эстония не поддержат это решение.

"Если они видят другие альтернативы - через Скандинавию, которые намного дороже, более емкие во временном плане, то у нас нет никакого права рисковать, ждать того момента, когда страны БРЭЛЛ отключат нас", - сказал Сквярнялис, комментируя позицию Латвии и Эстонии.

Балтийские страны на заседании Совета Евросоюза в июне должны были подписать меморандум о понимании относительно синхронизации электросетей, однако не сделали это из-за разногласий, сколько должно быть протянуто линий электропередачи в Польшу.