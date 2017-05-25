Изменения приняты в связи с директивой Евросоюза, имплементация которой в Литве уже запаздывает.

Острые дискуссии в парламенте разгорелись в связи со сроком, в течение которого иностранцу должен быть дан ответ на запрос о получении разрешения на временное жительство в Литве. Был утвержден двухмесячный срок.

"Мы должны прекрасно понимать, что должны быть конкурентными в регионе, и не можем рассматривать заявления до бесконечности, это решение сбалансированное, как с точки зрения безопасности, так и привлекательности", - заявил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне, представитель правящих "аграриев" Витаутас Бакас.

По данным Департамента госбезопасности Литвы, в стране растет количество филиалов иностранных компаний, которые учреждаются без намерений осуществлять какую-либо деятельность, а лишь для того, чтобы иностранец получил разрешение на жительство, поэтому были установлены определенные предохранители.

Также было предусмотрено, что просителей убежища могут поселять не только в специальном центре в Пабраде. По сообщению МВД это позволит подготовиться к ситуациям, когда количество просителей убежища в Литве превысит возможности Центра регистрации иностранцев в Пабраде.