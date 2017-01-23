Такую инициативу представил представителям партий в минувший четверг министр иностранных дел, социал-демократ Линас Линкявичюс. Оппозиционные политики намерены присоединиться к инициативе, однако вместе с тем подчеркивают, что без поддержки соседних стран национальное соглашение особой пользы не принесет.

Участвовавший во встрече социал-демократ Гядиминас Киркилас говорит, что инициатива в его партии не обсуждалась, но он уверен, что она получит поддержку.

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) поддерживает эту инициативу. Она, по словам представителей партии, соответствует программе аграриев.

"ЛСКЗ приветствует решимость правительства провести в жизнь данные нашим избирателям обещания и установить на высшем уровне обязательство не покупать электроэнергию с небезопасной станции", - сказал агентству BNS парламентарий Томас Томилинас.

Оппозиционные консерваторы, которые уделили много внимания БелАЭС, в прошлом году перед выборами представили сейму 65 тысяч подписей граждан в поддержку подготовленного ими законопроекта, который запретил бы продавать в Литве электроэнергию, выработанную на БелАЭС, и не позволил бы этой АЭС пользоваться энергетической системой Литвы. Сейчас это предложение рассматривается в парламентских комитетах.

Лидер партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ХДЛ) Габриэлис Ландсбергис говорит, что консерваторы поддержат соглашение партий. По его словам, правительство в данном случае действует с опозданием.

Литовские политики как из правящих, так и из оппозиционных фракций говорят, что строящаяся в 50 км от Вильнюса БелАЭС не соответствует стандартам безопасности. Бывший министр энергетики, нынешний министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис также выступал с идеей о том, что позицию относительно АЭС в Островце должны принять все политические партии. Это, по его словам, помогло бы решить вопрос и на международном уровне.

Беларусь отклоняет претензии Литвы и говорит, что строительство АЭС ведется с соблюдением всех стандартов безопасности, а критика со стороны Литвы обусловлена экономическими мотивами.