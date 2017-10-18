Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, LG) намерена обжаловать в суде решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать ее на сумму почти 28 млн евро за разобранный в 2008 году участок путей из Мажейкяй до латвийской станции Реньге, сообщил в глава компании Мантас Бартушка (на фото). По его словам, так они попытаются уменьшить штраф и защитить репутацию предприятия.

"Мы тщательно проанализировали решение и у нас нет никаких сомнений, что мы обжалуем решение ЕК. У нас есть два месяца на подготовку и выработку окончательной стратегии, какие аргументы использовать. Для нас важно, что у нас хорошие отношения с Orlen, мы продолжаем обсуждать, как разрешить эту ситуацию, потому что грузы Orlen для нас очень важны", - сказал на пресс-конференции в среду гендиректор LG.

"В процедурном отношении штраф нужно уплатить, однако его можно обжаловать. (...) Мы будем добиваться его уменьшения и постараемся защитить репутацию предприятия", - добавил М. Бартушка.

По его словам, сумма штрафа велика: "Не имеющее аналогов и беспрецедентное событие, когда дело рассматривается 9 лет. Есть четкие возможности уменьшения этой суммы или даже ее отмены".

Глава компании сказал, что тяжба с ЕК может обойтись компании примерно в 0,5 млн. евро.

"Нет сомнений, что в деле такой сложности понадобятся эксперты извне. Сейчас у нас есть договор юридических услуг с адвокатской конторой Linklaters. Суммы будут зависеть от объема, сроков и сложности дела, на сегодняшний день наши подсчеты показывают, что это будет порядка полумиллиона евро", - сказал М. Бартушка.

Железнодорожные пути будут восстановлены

Lietuvos gelezinkeliai в ближайшее время должна приступить к восстановлению разобранного почти десять лет назад участка ж/д путей протяженностью 19 км из Мажейкяй в Реньге

"Вполне вероятно, что в ближайшее время мы начнем восстановление участка (путей) в Реньге, чтобы разрешить этот вопрос", - сказал на пресс-конференции гендиректор компании Мантас Бартушка.

Он не мог сказать, во сколько обойдутся эти работы - по более ранним подсчетам, инвестиции должны составить около 20 млн евро.

Литва не боится судебных исков от Латвии

Бартушка не исключает, что могут поступить иски от латвийской железнодорожной госкомпании Latvijas dzelzceļš, но из-за отсутствия серьезного основания, по словам главы LG, они могут не иметь никакого смысла.

"Стоит понять, что латыши - и братья, и конкуренты. Они могут назвать разные суммы, мы слышали гипотетически большие (суммы), но если нет оснований, то цена их искам - ноль. Говорить с латышами мы планируем в ближайшее время. Помогут ли эти встречи, будет видно, но для нас важно иметь партнерские, хорошие отношения не только с Orlen, но и с коллегами-латышами", - сказал Бартушка на пресс-конференции.

После этого решения Orlen Lietuva, Латвийскик железные дороги или другие пострадавшие страны могут предъявить иски о возмещении ущерба. Бартушка отметил, что предприятие сейчас ведет переговоры с Orlen, поэтому ожидается, что тяжбы с этой компанией удастся избежать.

Предъявить ли иски против LG могут Latvijas dzelzceļš и Рижский свободный порт.