"То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо", - заявила ответственная за конкуренционную политику еврокомиссар Маргрет Вестагер.

Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис на прошлой неделе сказал BNS, что Литва использует все правовые возможности, чтобы доказать свою правоту.

В преддверии этого решения Латвия, которая пожаловалась на Литву, усилила давление и официально вручила ноту с требованием восстановить разобранный участок путей и восстановить возможность перевозки грузов для Latvijas dzelzceļš.

На разобранные рельсы Брюсселю также жаловался польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий НПЗ в Мажейкяй и нефтетерминал в Бутинге, однако отношения Литвы с этой компанией в последнее время улучшились.

В начале сентября премьер сообщил, что LG представила концерну Orlen предложение, как разрешить спор относительно разобранных путей. Тогда премьер говорил, что предложение включает в себя благоприятные тарифы на перевозки грузов Orlen в обмен на то, что участок путей не будет восстанрвлен.

Весной прошлого года сообщалось, что ЕК предъявила Литве ультиматум о том, что за разобранный участок пути компания должна разделить виды деятельности или же заплатить штраф в размере до 10% оборота или 43 млн. евро, а также восстановить участок путей, что может обойтись еще в 20 млн. евро.

Должностные лица Литвы публично уверяют, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности. Тогда работало правительство во главе с Гядиминасом Киркиласом, в нем министром транспорта был Альгирдас Буткявичюс, а Литовские железные дороги возглавлял Стасис Дайлидка.