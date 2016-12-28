"Что касается Островца, то из их действий, как непрозрачно ведется строительство, это точно не может быть объектом переговоров или какого-то переговорного обмена. Я вижу это как совершенно разные процессы", - сказал Ж. Вайчюнас в интервью BNS.

По его словам, Литва будет и впредь требовать, чтобы Беларусь провела стресс-тесты АЭС в Островце, а также будет добиваться давления на Беларусь со стороны Еврокомиссии (ЕК).

"В отношениях Евросоюза (ЕС) и Белоруссии имеет место потепление, и его нужно использовать, должна быть четкая обусловленность, что сейчас имеет место политическое потепление, потом последуют другие шаги - речь идет о конкретных областях сотрудничества и должна быть привязка этих областей к прогрессу в строительстве этой станции, к проведению в жизнь требований прозрачности. Это наша историческая возможность что-нибудь изменить", - сказал министр энергетики.

Литва критикует Беларусь за несоблюдение стандартов безопасности и международных природоохранных требований при строительстве БелАЭС. Минск отметает эти претензии как необоснованные.