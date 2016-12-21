Потребность в водителях дальних рейсов остается высокой. Когда начались беспорядки в Украине, у нас был прекрасный повод привлечь хороших украинских водителей, к сожалению, мы его упустили. Негибкостью Литвы успешно воспользовалась Польша", - отметил президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас.

По словам старшего юриста адвокатского профобъединения iLAW Светланы Наумчик, вступающий в силу с начала 2017 года новый закон о правовом положении иностранцев частично упростит требования к трудоустройству в Литве иностранцев. Тем, чья профессия будет включена в список недостающих, разрешение на работу будет выдаваться в течение не 2 месяцев, а 14 дней.