Около 14 000 кассовых аппаратов, которые недавно были заменены, получили сертификаты и были зарегистрированы в Службе госдоходов, оказались недостаточно защищенными от незаконного вмешательства. Специалисты СГД выяснили это в ходе проверки, сообщает телеканал LNT.

По данным передачи, предприниматели обеспокоены тем, что им придется еще раз менять кассовые аппараты. Проблемы в ходе проверки были выявлены у 80% аппаратов, которые были обновлены и зарегистрированы в соответствии с последними требованиями СГД. Они касаются моделей, получивших сертификаты одними из первых.

"Мы только начали проверки. Начали совместную работу с сертифицирующей структурой, вместе будем смотреть - возможно, что-то в процессе сертификации было упущено. Мы думаем, что скорее всего нет. С таким же успехом можно было получить сертификат на один аппарат, а установить совсем другой с тем же названием", - заявила передаче директор Управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня-Админе. Она допускает, что проблему можно решить при помощи переустановки программного обеспечения, которое не позволило бы слишком легко манипулировать кассовыми аппаратами

СГД подозревает, что компании, которые занимаются обслуживанием кассовых аппаратов, недобросовестно выполняли свою работу. Ритварс Звидерс, технический директор CHD крупнейшего предприятия в этой сфере, заявил LNT, что компания прошла проверку сертифицированных аудиторов и проверку СГД. Глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, в свою очередь, предположил, что причина хаоса может быть в том, что СГД предъявила "уникальные" и трудно выполнимые технические требования.