Марис Гайлитис, советник председателя правления Рижского свободного порта Андриса Америкса, в интервью агентству LETA подтвердил, что Логинов продолжает работать в "Рижском свободном флоте". У Гайлитиса нет информации, что Логинов собирался оставить свою должность.

10 марта этого года Логинов ушел с должности управляющего Рижского свободного порта. По данным декларации за прошлый год, в 2016-м его зарплата в "Рижском свободном флоте" в сумме составила 45 546 евро, а на посту управляющего порта - 65 490 евро. Кроме того, его доходы дополнили пенсия в размере 38 197 евро, платежи агентства Государственного социального страхования на сумму 11 081 евро, возмещение страхования на сумму 3706 евро, а также доходы из службы Поддержки села (721 евро).

Должность члена правления "Рижского свободного флота" Логинов занимает с момента ее основания - с 13 сентября 2010 года. 25 января этого года многолетний управляюший портом подал заявление председателю свободного порта с просьбой освободить его от дожности по собственному желанию.

После ухода с должности Леонид Логинов стал внештатным советником исполняющего обязанности управляющего Рижского свободного порта Айгара Печакса, за что получает 3500 евро в месяц после уплаты налогов. Рижским свободным портом Логинов руководил с 1998 года.

В начале января 2017 года суд Зиемельского района Риги оправдал Логинова и Печакса. Уголовное дело на Логинова и Печакса было заведено о злоупотреблении служебным положением — незаконных пожертвованиях и противозаконной выплате премий, что повлекло тяжелые последствия. Обвиняемые своей вины в инкриминируемых преступлениях не признали.

Для Логинова обвинитель требовал штрафа в размере 120 минимальных зарплат или 44 400 евро, а также запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на срок три года и шесть месяцев. Для Печакса прокурор требовал штрафа в размере 90 минимальных зарплат или 33 300 евро и запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на два года и восемь месяцев.

Также прокурор требовал компенсации причиненного ущерба в размере сделанных пожертвований и выплаченных премий — на сумму несколько сотен тысяч евро с Логинова и 378 000 евро с Печакса.

Прокурор Артис Клявиньш опротестовал оправдательный приговор. Рижский окружной суд в порядке апелляции 15 мая планирует рассмотреть уголовное дело Логинова и Печакса.