Домовладение, где Логинов имеет обыкновение отдыхать на Канарских островах, не числится в декларации должностного лица. Ранее также в ней не числилось другое имущество, например, автомашина Maybach, которую Логинов пару лет назад унаследовал от отца – рыбака.

На вопрос, почему эта собственность не указана в декларации, Логинов ответил, что не использует дом в Испании.

В 2002 году Логинов за 480 000 евро приобрёл земельный участок на Тенерифе. Годом позже в Испании было учреждено предприятие Tenerlat SL, в капитал которого и вошёл указанный надел.

Судя по информации из интернета, участок по юридическому адресу Tenerlat SL расположен недалеко от берега, на наделе расположено две виллы. Одна построена недавно, так как она видна только на новых фотографиях со спутника.

В публично доступных базах данных в последний раз информация о Tenerlat SL менялась в 2013 году. Тогда предприятие принадлежало Логинову. Сам бизнесмен этот факт отрицает, указывая, что предприятие ему давно не принадлежит. И все же в регистре указано, что руководитель Tenerlat SL – жена Логинова Ирина Горбатикова-Бондаренко.